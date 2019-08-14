رابط استعلام صرف المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

رابط استعلام المساعدة المقطوعة يأمل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية الحصول على المساعدة المقطوعة والتي تعد من أحد أهم البرامج التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث أن المساعدة المقطوعة برنامج قامت بإنشائه وزاة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل مساعدة الفئات محدودة الدخل ممن تستحق دعم الضمان الاجتماعي، وذلك المتضررين من برامج الاصلاح الاقتصادي التي تقوم بها المملكة، والتي تهدف لتقليل الدعم، وإيصاله للمستحقيين.

المساعدة المقطوعة هي برنامج مساعدات تم إنشاؤه من أجل مساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي بدعم مادي من خلال بعض الشروط، والتي قامت بالاعلان عنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل الحصول على الدعم المقدم من المساعدات المقطوعة، والتي توفرها الوزارة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

ومن أجل الحصول على المساعدة المقطوعة فكل ما عليكم هو معرفة الشروط التي أعلنت عنها في السابق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث أن الشروط قد اختصرناها لكم في النقاط التالية:

المواطنون في السعودية والغير مشمولين في معاش الضمان الاجتماعي.

أن يكون سن المتقدم للبرنامج لايقل عن 35 عاماً.

أن يكون المتقدم لايتملك أي سجلات تجارية.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

من أجل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وموعد إيداع الدعم النقدي المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حسابات المستفيدين فكل ما عليكم هو الاتصال من خلال الطرق التي وفرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك من خلال الاتصال بالرقم الموحد 8001222777 ومن ثم ادخال رقم الهوية الخاصة بك، ومن ثم المتابعة واختيار الخدمة المطلوبة وهي الاستعلام عن المساعدات وموعد صرفها، وإيداعها في حسابات المستفيدين.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

ومن أجل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فكل ماعليكم هو التوجه إلى الرابط التالي: mlsd.gov.sa ومن ثم ادخال رقم السجل المدني الخاصة بكم، ثم ادخال رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة، ثم الضغط على رز عرض، وسيتم ظهور لكم النتائج في الحال.