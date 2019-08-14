شاهد : صورة ” الطفلة والكعبة” التي حصلت على الجائزة الثانية لإمارة منطقة مكة في حج عام 1440هـ”

توجه الإعلامي عمر التميمي بالشكر لمؤسسة مسك الخيرية ومبادرات مسك، على دعمها للشباب من أبناء الوطن في شتى المجالات. وقال التميمي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: بفضل الله تم تكريمي من قبل سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بجائزة الإمارة للإعلام الجديد، عن ثاني أفضل صورة في حج عام 1440هـ”. وأضاف الإعلامي التميمي: “وافر الشكر لمبادرات مسك الخيرية، لتمكين ودعم الشباب”.

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