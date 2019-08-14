ضبطت أمانة محافظة جدة خلال ثاني أيام العيد 363 ذبيحة فاسدة كانت تقلها 68 مركبة بطريقة مخالفة. وجرى ضبط اللحوم الفاسدة من خلال 5 نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى جدة. وتدعم محافظة جدة نقاط التفتيش بالعناصر البشرية والمعدات والآليات، وذلك بالتعاون مع المحافظة والشرطة والمرور.

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كانت هذه تفاصيل خبر احتجاز 68 مركبة حاولت تهريب 362 ذبيحة فاسدة من المشاعر المقدسة إلى جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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