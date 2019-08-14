لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين صباح اليوم، جراء حادث تصادم مروع على طريق “بحر أبو سكينة” الحريضة غرب عسير المعروف بـ”طريق الموت” بين سيارة “لاندكروزر تويوتا” وصهريج مياه. وأكد المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي، أنهم أرسلوا تسعة فرق إسعافية فور وقوع الحادث لمتابعة التطورات، وأضاف أنه من بين المصابين حالتان خطيرتان، وبقية الحالات متوسطة وبسيطة والذين تم نقلهم إلى مستشفى القحمة ومستشفى محايل العام ومستشفى البرك. هذا وقد شهد الطريق وقوع مئات حالات الوفاة من قبل بسبب ضيقه وسوء تمهيده في بعض المناطق وعدم التزام سائقيه بسرعة محددة ، وسط مطالبات بتنفيذ ازدواجية كاملة للطريق الذي يعد الشريان الاقتصادي للمنطقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مأساة تصادم سيارة “لاندكروزر ” وصهريج مياه على “طريق الموت” بعسير .. والكشف عن عدد المصابين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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