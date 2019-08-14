16 صورة توثِّق ضبط مخالفات صحية وغذائية بالعاصمة المقدسة

أعلنت أمانة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، نتائج جهودها الرقابية في عددٍ من القطاعات، تضمَّنت ضبط الكثير من المخالفات، بحسب بيانات مقتضبة صدرت عن الأمانة، اطلعت عليه «عاجل».

ففي بلدية محافظة بحرة الفرعية، استمرّت حملة الرقابة البلدية على صوالين الحلاقة أسفر عنها ضبط عدة مخالفات، أبرزها تدني مستوى النظافة، ووجود أثاث متهالك، وعدم استخدام أجهزة التعقيم؛ حيث تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

كما رصدت حملة الرقابة البلدية في بلدية العتيبية الفرعية، عددًا من المخالفات الصحية، أبرزها تدني مستوى النظافة وسوء حفظ المواد الغذائية وعدم تقيُّد العمالة بالزي الخاص، وتمّ اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

يأتي هذا فيما نجحت بلدية الشوقية الفرعية، بالتعاون مع وحدات الذبح، في إزالة خمس حظائر عشوائية مخالفة، ومصادرة 71 رأسًا من الأغنام وتسليمها لوحدات الذبح، وفي بلدية المسفلة الفرعية تواصلت حملة الرقابة البلدية على المطابخ وتم رصد عدد من المخالفات الصحية، أسفر عنها إغلاق مطبخ وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.