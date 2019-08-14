الملك وولي العهد يهنئان الرئيس رام ناث كوفيند بذكرى استقلال الهند

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس الهندي رام ناث كوفيند بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس كوفيند، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق اطراد التقدم والازدهار، بحسب وكالة الأنباء السعودية. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، عبّر فيها سموُّه عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس كوفيند، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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