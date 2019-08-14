بالصور.. «الكشافة السعودية» تسجل موقفًا مشرفًا في الحج.. ووزير التعليم: شكرًا لكم

وجَّه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الشكر والتقدير للكشافة السعودية على ما قدموه خلال موسم الحج، وقال: «زملائي وأبنائي الكشافة السعودية، فخورٌ بما قدمتموه في حج1440.. كنتم عند مستوى المسؤولية في خدمة ضيوف الرحمن، وشرّفتم وطنكم الكريم كما أنتم دائمًا.. شكرًا لكم...».

وفيما أرشد الكشافة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن ما يقرب من 40 ألف حاج من مختلف الجنسيات، فقد نشر الوزير صورًا من جهود الكشّافة في الحج، وهم يرشدون ضيوف الرحمن ويقدمون المساعدة بأيديهم؛ حيث ساهم نحو 7 آلاف كشاف على مستوى المملكة في أعمال حج هذا العام، وخدمة لضيوف الرحمن من خلال الإرشاد، بعد أن أنهوا استعداداتهم لموسم حج هذا العام 1440هـ، منهم 4 آلاف كشاف بذلوا العطاء لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، و3000 كشاف بالمدينة المنورة والمنافذ.

وجندت جمعية الكشافة العناصر المشاركة في معسكرات الخدمة العامة في العديد من مراكز الإرشاد بالمشاعر المقدمة، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني، ويتبع الكشافة آلية محددة في عملية الإرشاد.

وتتم بداية تسجيل بيانات الحاج التائه المدونة على المعصم، ومن ثم تسجل في الحاسب الآلي وتتحدد بعد ذلك المؤسسة التي يتبعها فيصطحبه أحد الكشافة أو الجوالة الذي يحمل معه الدليل الإرشادي والخريطة الإرشادية للمشعر حتى يتم إيصاله، وتسخر الجمعية كثيرًا من الأجهزة الإلكترونية في أعمال الإرشاد من بينها الأجهزة الذكية.

وأوضح المشرف العامّ على معسكرات الخدمة بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن انتشار الخرائط الإرشادية التي أصدرتها الجمعية والبالغة أكثر من مليون خريطة وقامت بتوزيعها على الحجاج، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني للخريطة، ووجودها بمقاسات كبيرة في لوحات وأماكن عدة بمشعر عرفات، ساعدت الحجاج التعرف على مخيماتهم مما أدى إلى انخفاض عدد التائهين.

إلى ذلك، وصف الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية، أحمد رافع الهنداوي، ما تقوم به جمعية الكشافة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام كل عام بأنه «مفخرة حقيقية».

وكان وزير التعليم، رئيس جمعية الكشَّافة العربية السعودية، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد دشَّن معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها الجمعية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ لخدمة حجاج بيت الله الحرام في السابع من شهر أغسطس الجاري.

تم ذلك بحضور المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وقائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي، وعدد من مسؤولي القطاعات الكشفية، وذلك في المعسكر الرئيسي للجمعية في مشعر عرفات.

واطَّلع الوزير على مقار لجنة الخرائط والأدلة الإرشادية ومجموعة التفويج، وتفقَّد الجهود المبذولة من الكشَّافين في هذا الإطار، واستمع إلى شرحٍ مُفصَّلٍ حول العمليات التي يقوم بها أبناء الوطن وبناته؛ في قيادة أفراد معسكرات الخدمة العامة في الحج، التي تمثّل داعمًا مهمًا لأعمال الدولة في خدمة ضيوف الرحمن.

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وخلال الفترة الأخيرة، عملت الجمعية –بحسب قائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي - على تطوير كل أعمالها، وفي معسكرات الحج والعمرة خاصة؛ لتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومبادرات برنامج التحوّل الوطني 2020، لا سيّما من حيث عدد المنتمين للعمل التطوعي، وتزويد المنتمين للكشَّافة من طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي بالمعارف والمهارات والقدرات اللازمة.

ويتم هذا عبر توفير فرص التدريب في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل الكشفي التطوعي، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها الجمعية، وفق منهجية تستهدف استدامة التجهيز على مدار العام، وصولًا للنجاح المنشود في العمل الموسمي، مع تطبيق معايير الجودة ومقاييس الأداء، وأداة التقييم العالمية (جيسات)؛ لرفع مستوى الجاهزية لمعسكرات الخدمة في الحج والعمرة.

وتتواصل جهود الكشَّافة السعودية المستمرة في النمو والتطوُّر وخدمة ضيوف الرحمن؛ منذ بداية الخدمة قبل قرابة 60 عامًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة والمنافذ ومدن الحجاج في كل مناطق ومحافظات المملكة.

بدوره، أشاد رئيس أمن الدولة، عبدالعزيز بن محمد الهويريني، في وقت سابق، بالتطوُّر الذي تشهده معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة كل عام؛ وذلك في كلمةٍ ألقاها خلال زيارته معسكر عرفات الكشفي؛ حيث التقى منسوبي المعسكر وأعضاء القيادة العامة.

وتحدَّث الهويريني خلال الزيارة، عن الرسالة العظيمة للكشافة، قائلًا إنهم شركاء في أمن الوطن والحجاج، داعيًا الجميع إلى اليقظة لمنع أي ضرر قد يلحق بالحجاج، وحمايتهم والحفاظ على سلامتهم ومساعدتهم في أداء فريضة الحج ومشاركة رجال الأمن في أداء مهامهم.

كما ألقى المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، كلمةً قدَّم فيها الشكر لرئيس أمن الدولة على حرصه على لقاء الكشافة خلال موسم الحج كل عام، وقال إن الجمعية تعمل على إيجاد تعاون مشترك وشراكات رائدة ومثالية مع عددٍ من الجهات الحكومية وفق عمل مشترك وتوأمة متميزة من أجل تقديم خدمة أفضل لحجاج بيت الله الحرام؛ وذلك من خلال معسكرات الخدمة العامة.

وأضاف أن العمل الدؤوب الذي تقوم به الجمعية في هذه المعسكرات، والنجاح الذي يتحقق كل عام؛ يعود إلى توفيق المولى -عز وجل- ثم التشجيع والدعم الذي تجده من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، والمتابعة التي تجدها المعسكرات من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل.

وأجرى الهويريني جولةً داخل المعسكر؛ حيث اطلع على جهود الجمعية في إصدار الخرائط الإرشادية الورقية والتطبيقات الإلكترونية وكذا الأدلة الإرشادية. وفي ختام اللقاء، سلّم الشهادات للقيادات الكشفية المشارِكة في ورشة الوعي الأمني للقادة الكشفيين التي نظمتها كلية نايف للأمن الوطني.