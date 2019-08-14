إشادة عربية بنجاح موسم الحج وجهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن

أشاد عددٌ من الوزراء والمسؤولين العرب، بالجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة العربية السعودية من أجل إنجاح موسم حج هذا العام.

من جانبه، ثمّن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة خالد بن علي آل خليفة، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، وتقديم الخدمات والتسهيلات ليؤدي الحجاج مناسكهم بكل يسر وسلاسة وراحة آمنين مطمئنين، وما حظيت به بعثة بلاده وجهودها في خدمة الحجاج البحرينيين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزير البحريني قوله: «النجاح الكبير لتنظيم موسم الحج لهذا العام وسلاسة تصعيد وتفويج الحجاج بين المشاعر، هو امتداد للمسيرة التاريخية المباركة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا في استقبال ضيوف الرحمن وحسن التنظيم لأداء مناسك هذه الشعيرة العظيمة لجميع الحجاج دون استثناء».

Advertisements

بدوره، أكّد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي فهد الشعلة، أنّ موسم الحج هذا العام نجح بشكل منقطع النظير بشهادة القاصي والداني، وثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن لتأدية مناسكهم على الوجه الأكمل.

وأضاف: «هذا النجاح تحقَّق نتيجة للجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن وتوفيرها جميع الإمكانات حتى تكلّلت كل تلك الجهود بهذا النجاح الكبير.. موسم الحج هذا العام كان متميزًا من كل الجوانب سواء من ناحية الاستعدادات المبكرة أو توفير الطاقات البشرية والمادية الهائلة أو من الناحية التنظيمية أو الميدانية إضافةً إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الذكية للتيسير على الحجاج».

وقدّم الشعلة، التبريكات لوزير الحج والعمرة السعودي محمد طاهر بنجاح موسم الحج، مشيدًا بالدور المميز والرائد لوزارة الحج والعمرة في إدارة منظومة الحج.