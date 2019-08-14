رئيس البرلمان العربي يثمن جهود الملك وولي العهد في خدمة الحجاج

قدّم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، اليوم الأربعاء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وللشعب السعودي بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ.

وثمّن السلمي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، ما بذلته حكومة المملكة، مُمثلةً بجميع الوزارات والقطاعات والجهات المعنية بالحج التي سخّرت واستنفرت جهودها كافة لتوفير كل ما يلزم لراحة حجاج بيت الله الحرام على مدار الساعة بكل كفاءة وتفان وإخلاص، وما قدمته من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وقال إنّ نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ، بالشكل الذي شهده العالم أجمع من تأدية الحجاج للمناسك بكل أمن واطمئنان متمتعين بما وفرته لهم المملكة من تسهيلات وخدمات ورعاية شاملة في مختلف الجوانب التي يحتاجها الحجيج، تحقق من خلال الإشراف المباشر من خادم الحرمين وسمو ولي العهد، ومتابعتهما الدائمة وتوجيهاتهما الحثيثة لجميع الجهات والوزارات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

وأشاد السلمي بالخطط الدقيقة والجهود العظيمة التي قدمتها المملكة في ظل منظومة أمنية وصحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، وما تم استحداثه من أعمال وخدمات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتي أسهمت بصورة فاعلة في التيسير على الحجاج وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء مناسك الحج، وتسخير الإمكانيات كافةً في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام وتذليل العقبات أمامهم، مؤكّدًا أنّ النتائج التي تحقّقت خلال موسم الحج الحالي 1440 هـ، عكست مستوى القدرات والمهارات التنظيمية الكبيرة التي وصلت إليها المملكة في إدارة الحشود التي مكنت الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وسلامة وأمان.

وتنهال على المملكة، رسائل التهنئة من قِبل مسؤولين ووزراء عرب بنجاح موسم الحج، الذي سخّرت فيه المملكة كافة جهودها من أجل راحة وطمأنة ضيوف الرحمن.