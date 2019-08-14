بالصور.. وزير الداخلية ينقل «رسالة خاصة» من القيادة لمديري القطاعات

نقل وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهنئتهما لرجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، والقوات العسكرية المشاركة في تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1440هـ؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح الخطط الأمنية التي تم تنفيذها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد الوزير خلال لقائه مديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج بمقر وزارة الداخلية في منى اليوم، أن نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ جاء بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة التي وفرت جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، معربًا عن اعتزازه بالجهود المشرفة غير المستغربة التي أدّاها رجال الأمن وزملاؤهم في القطاعات العسكرية والمدنية المشاركون في أعمال حج هذا العام، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

وثمن الوزير الجهود الكبيرة التي بذلتها جميع الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في توفير وتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وما لمسه من التزام حجاج بيت الله الحرام بالتنظيمات والتعليمات، مما أسهم في تيسير وتسهيل أداء نسكهم بأمن وأمان وطمأنينة.

ونوه الوزير بما تم تقديمه من جهود في سبيل خدمة الحجاج في المدينتين المقدستين والتي حظيت بإشراف مباشر من الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، ونائبيهما الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

حضر اللقاء، رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد رئيس أمن الدولة عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وعدد من أصحاب المعالي، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.