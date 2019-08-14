«الأرصاد» تعلن الخريطة التفصيلية لـ«طقس الأربعاء»

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى تعرُّض 6 مناطق لهطول أمطار متفاوتة، ورياح ترابية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»، إنّ منطقتي مكة المكرمة (الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل، بحرة، عرفات، مزدلفة، منى، أضم، الطائف، العرضيات، ميسان)، والطائف (الباحة، الحجرة، المندق، بلجرشي، فرعة غامد، الزناد، قلوة) تشهدان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاطٍ في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية مع تساقط البرد والسيول، وذلك حتى الثامنة مساءً.

يأتي هذا فيما تشهد منطقة تبوك (الوجه، أملج، ضباء) نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية حتى السابعة مساءً، فيما تتعرض المنطقة الشرقية (الأحساء، الجبيل، القطيف، النعيرية، حفر الباطن) لموجة حارة ونشاطٍ في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية حتى السادسة مساءً.

وتسود رياحٌ نشطة وأتربةٌ مثارة كذلك على منطقتي المدينة المنورة (الحناكية، العلا، المهد)، والرياض (الخرج، الدوادمي، العاصمة الرياض، القويعية، حوطة بني تميم، وادي الدواسر) حتى الثامنة من مساء اليوم.

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وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، توقّعت فيه استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض ونجران، كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان إلى الليث، ويطرأ ارتفاعٌ في نسبة الرطوبة على المنطقة الشرقية.

وأشارت الهيئة إلى أنّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر نوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كيلو مترًا / ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كيلو مترًا / ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.