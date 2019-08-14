بالصور.. ابن زيدان يفاجئ مركز الرعاية الأولية في «بني مالك» بجولة تفقدية

أجرى رئيس قطاع بني مالك المكلف، مفرح بن زيدان المالكي، زيارة مفاجئة، لمركز الرعاية الأولية ببني مالك، تفقد خلالها سير العمل التطويري لمختلف أقسامه العامة والتخصصية، والتقى الأطباء وفريق التمريض.

وناقش المالكي المتبقي من التجهيزات والكوادر المطلوبة؛ بهدف التنسيق مع الإدارات المختصة لتوفيرها؛ استعداداً لتشغيل المركز على مدار الساعة تنفيذاً لتوجيهات المدير العام لصحة جازان الدكتور عبدالله النجمي.

ووجَّه المالكي الفريق الطبي والكادر الإداري بالمركز بمضاعفة جهودهم؛ لخدمة المواطنين ومساندة مستشفى بني مالك العام، وتقديم الخدمة بمستوى جودة وكفاءة ترضي المراجعين.

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يأتي ذلك بعد أسبوعين من توجيه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى بني مالك العام.

وتعمل المستشفى على مدار الساعة بقيادة فريق مؤهل من إدارة الطوارئ والكوارث، وبإنشاء مركز نقل إسعافي وتجهيزه بالمعدات والآليات اللازمة ودعمه بالكوادر الإسعافية المتخصصة.

كما وجه النجمي، خلال زيارة تفقدية للمستشفى، جميع مساعديه المرافقين له بتوفير كافة أنواع الدعم بشكل عاجل وفوري على مختلف الأصعدة وفق الاحتياجات الآنية والضرورية؛ لرفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة لمراجعي المستشفى، ومتابعة تأمينها والتأكد من استفادة المستشفى منها.