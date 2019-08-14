أجرى رئيس قطاع بني مالك المكلف، مفرح بن زيدان المالكي، زيارة مفاجئة، لمركز الرعاية الأولية ببني مالك، تفقد خلالها سير العمل التطويري لمختلف أقسامه العامة والتخصصية، والتقى الأطباء وفريق التمريض.
وناقش المالكي المتبقي من التجهيزات والكوادر المطلوبة؛ بهدف التنسيق مع الإدارات المختصة لتوفيرها؛ استعداداً لتشغيل المركز على مدار الساعة تنفيذاً لتوجيهات المدير العام لصحة جازان الدكتور عبدالله النجمي.
ووجَّه المالكي الفريق الطبي والكادر الإداري بالمركز بمضاعفة جهودهم؛ لخدمة المواطنين ومساندة مستشفى بني مالك العام، وتقديم الخدمة بمستوى جودة وكفاءة ترضي المراجعين.
يأتي ذلك بعد أسبوعين من توجيه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى بني مالك العام.
وتعمل المستشفى على مدار الساعة بقيادة فريق مؤهل من إدارة الطوارئ والكوارث، وبإنشاء مركز نقل إسعافي وتجهيزه بالمعدات والآليات اللازمة ودعمه بالكوادر الإسعافية المتخصصة.
كما وجه النجمي، خلال زيارة تفقدية للمستشفى، جميع مساعديه المرافقين له بتوفير كافة أنواع الدعم بشكل عاجل وفوري على مختلف الأصعدة وفق الاحتياجات الآنية والضرورية؛ لرفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة لمراجعي المستشفى، ومتابعة تأمينها والتأكد من استفادة المستشفى منها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ابن زيدان يفاجئ مركز الرعاية الأولية في «بني مالك» بجولة تفقدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.