وزارة الشؤون الإسلامية ترد على «عدم تهيئة» مصلى العيد بـ«عالية جازان»

حسم المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد العزيز بن سعود العسكر، الجدل حول «عدم تهيئة مصلَّى العيد بمركز العالية بجازان»، نافيًا ما تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي حول المصلى.

وقال العسكر إنه «تم تهيئة مصلَّى العيد بمركز العالية بجازان بكافة التجهيزات والاحتياجات، وأن ما تم نشره عارٍ من الصحة، وأن الوزارة ممثلة بفرعها بمنطقة جازان قد وقفت على المصلى، ولا توجد هناك أي نقص في الخدمات».

وأوضح العسكر أن ما تم نشره عن المصلى من صور ومقاطع من خلال بعض مواقع التواصل قديمة، مؤكدًا أن الوزارة قد هيأت المصلى بكافة التجهيزات والاحتياجات، ودعا الجميع إلى أخذ المعلومة من مصادرها، وعدم الانسياق خلف الإشاعات الباطلة.

وعبَّر عن ترحيب الوزارة بالنقد الهادف والمقترحات، وأن أبوابها مفتوحة للجميع وتستقبل الشكاوى والملاحظات -عبر مركز الاتصال الموحد ١٩٣٣- وأن الوزارة -بتوجيهات الوزير آل الشيخ- قد هيأت جميع المصليات والجوامع التي تقام فيها صلاة العيد بكافة التجهيزات.

وبيَّن العسكر أنه تم توفير جميع الاحتياجات لأداء الصلاة فيها براحة وأمان، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا تتابع عمل الفروع وتقف على استعداداتها وبوقت مبكر قبل كل موسم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.