بالصور.. محافظات جازان تواجه السيول بـ«سدود ومصدات»

تواصل بلديات جازان مواجهة السيول بإقامة السدود والمصدات، وفتح الطرقات وتنظيفها من آثار الأمطار الغزيرة.

وأكدت منطقة جازان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن بلدية السهى بمحافظة صامطة ممثلة بإدارة الكوارث والطوارئ، تواصل مساندة لجنة الأودية والعقوم بإقامة المصدات والعقوم الترابية؛ لحماية قرى المركز من أخطار السيول، وذلك بمتابعة رئيس البلدية ثامر بن محمد المالكي.

كما واصلت بلدية محافظة الداير ممثلة في إدارة الطوارئ والأزمات، أعمالها في فتح الطرقات وتنظيفها من الأتربة والحجارة بعد هطول الأمطار الغزيرة المتواصلة على المحافظة.

واستنفرت فرق الطوارئ ببلدية محافظة العيدابي جهودها في صيانة طرق منازل المواطنين بمركز بلغازي باستخدام المعدات الثقيلة وإزالة العوائق من أحجار وأتربة أغلقت الطرق أثناء الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة.

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يأتي ذلك تزامنًا مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية -متوسطة إلى غزيرة- مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: «جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، لاسيما العاصمة المقدسة والمشاعر».

كما تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض ونجران، وطريق الساحل الواصل بين جازان إلى الليث، ويطرأ ارتفاع في نسبة الرطوبة على المنطقة الشرقية.

وتكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية -بسرعة 16-38 كم/ساعة- وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية -بسرعة 14-36 كم/ساعة- وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة الموج خفيف إلى متوسط الموج.