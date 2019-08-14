بالصور.. قوات حرس الحدود تحبِط تهريب نصف طن حشيش بجازان

أعلن المتحدث الرسمي باسم «حرس الحدود» المقدم مسفر بن غنام القريني، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من مادة الحشيش المخدر بمنطقة جازان.

وقال المقدم القريني، في بيانٍ له، إنّ الدوريات البحرية بمنطقة جازان رصدت هدفًا بحريًّا أثناء محاولته تجاوز خط الحدود لمسؤوليات قطاع فرسان، حيث تمّت محاصرته، ما أسفر توقيف القارب الذي اتضح أنّ على متنه شخصين يحملان الجنسية اليمنية، وعُثِر بحوزتهما على 527 كيلو و900 جرام من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف أنّه تمّ على الفور اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية حيال الشخصين والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى، وذلك في إطار ما يقوم به رجال حرس الحدود من متابعة ورصد لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة.

وأكَّد «المتحدث» أنَّ رجال حرس الحدود سيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة، التي تستهدف النيل من أبنائه، وسيتصدون لكافة محاولات تجاوز خط الحدود بكل حزم وقوة.