أمانة جدة تحبط تهريب 362 ذبيحة فاسدة عبر نقاط تفتيش المنافذ

أحبطت أمانة محافظة جدة عملية تهريب 362 ذبيحة فاسدة عبر نقاط تفتيش المنافذ، ضمن جهود الأمانة - بالتعاون مع إدارات الأمانة المختصة - لمنع تهريب لحوم الأضاحي وإزالة الحظائر المخالفة، ورصد عدد من المسالخ والملاحم التي وضعتها الأمانة.

وبلغ ما تم رصده من الذبائح الفاسدة 362 ذبيحة في 5 نقاط تفتيش عبر المنافذ، واحتجاز 68 مركبة تقل تلك المذبوحات بطرق مخالفة، وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين إضافة إلى إزالة 154 من الحظائر المخالفة، ورصد عدد من المسالخ والملاحم وصل عددها 164.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية محمد بن إبراهيم الزهراني أن هذه الجهود الرقابية تأتي ضمن سعي أمانة محافظة جدة؛ لضمان أمن وسلامة الغذاء وضبط تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها على المحلات التجارية والمطاعم.

وبيَّن أن الجهود والرقابة مستمرة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة، بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة تشرف عليها البلديات الفرعية ودعم إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة النظافة، وذلك بالتنسيق مع المحافظة وتعاون الجهات الأمنية -الشرطة والمرور- ويتم دعم تلك النقاط بالعناصر البشرية والمعدات والآليات.