مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة يطلع «عاجل» على جهود خدمة الحجاج

أطلع المدير العام للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، الدكتور أحمد بن محمد العامري، «عاجل»، على الجهود التي تبذلها القوات المسلحة لصالح الحجاج، ضمن خطة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار العامري إلى أن الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، سخرت الإمكانات الصحية والوقائية والطاقات البشرية كافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وقال إن هذه الجهود تتم بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع؛ بهدف المساهمة في تقديم الخدمة الصحية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام لتأمين المتطلبات كافة لتيسير سُبل أدائهم هذه الفريضة، والعمل على تطوير الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بشكل مستمر.

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وأوضح العامري أن الخدمات الطبية حرصت على الوجود المكثف، سواء على مستوى الكوادر الطبية والصحية المؤهلة، والتجهيزات الطبية بالمستشفيات الثابتة والميدانية، والمراكز الصحية الموزعة في المشاعر، ومراكز الإجهاد الحراري، ومركز الغسيل الكلوي.

وبين أن جولة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية كانت دعمًا لأعمال البعثة، حيث استمع خلالها لإيجاز عما تقدمه الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

ونبه العامري إلى أن تجهيزات الخدمات الطبية –قبل الموسم- في المشاعر المقدسة بطاقة استيعابية تتجاوز 700 سرير، إضافة إلى وجود طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة العامودية والنفاثة، التي تعمل على مدار الساعة لنقل مَن تتطلب حالاتهم الصحية للمستشفيات المساندة في كل من جدة والطائف لتقديم الرعاية الطبية التي تسهم في اكتمال منظومة الخدمات الصحية لموسم حج عام 1440هـ.