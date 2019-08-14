الأرصاد: 4 مناطق والمشاعر المقدسة تتأثر بأمطار رعدية وأتربة وغبار

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية -متوسطة إلى غزيرة- مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: «جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، لاسيما العاصمة المقدسة والمشاعر».

وتتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض ونجران، وطريق الساحل الواصل بين جازان إلى الليث، ويطرأ ارتفاع في نسبة الرطوبة على المنطقة الشرقية.

وتكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية -بسرعة 16-38 كم/ساعة- وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية -بسرعة 14-36 كم/ساعة- وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة الموج خفيف إلى متوسط الموج.