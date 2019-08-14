سياسي / اهتمامات الصحف السودانية



الخرطوم 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، اشادة رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السودانى، الفريق شمس الدين كباشي أمس ، بجهود الإدارة العامة للحج والعمرة في خدمة حجاج السودان، مثمنا التطور الذي شهدته أعمال الحج بالسودان والمملكة العربية

ونقلت عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قوله إن الشعب الفلسطيني يتوق إلى السلام القائم على العدل واحترام الحقوق التاريخية.

واخبرت عن شن قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية العربي هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأشارت صحف الاربعاء إلى مقتل تسعة وخمسين شخصاً على الأقل أمس في معارك واشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المعارضة في شمال غرب سوريا.

وسلطت الضوء على ماكشف عنه منسق عمليات البحث والإغاثة في منظمة إس أو إس مديترانيه نيكولاس رومانيوك، أن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا خلال الـ72 ساعة وصل إلى 400، أغلبهم من السنغال وساحل العاج والسودان.

// انتهى //

10:16ت م

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الخرطوم 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، اشادة رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السودانى، الفريق شمس الدين كباشي أمس ، بجهود الإدارة العامة للحج والعمرة في خدمة حجاج السودان، مثمنا التطور الذي شهدته أعمال الحج بالسودان والمملكة العربية السعودية ، في أعمال تقنية المعلومات والخدمات المقدمة والأداء الإعلامي المكثف .ونقلت عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قوله إن الشعب الفلسطيني يتوق إلى السلام القائم على العدل واحترام الحقوق التاريخية.واخبرت عن شن قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية العربي هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في مديرية باقم بمحافظة صعدة.وأشارت صحف الاربعاء إلى مقتل تسعة وخمسين شخصاً على الأقل أمس في معارك واشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المعارضة في شمال غرب سوريا.وسلطت الضوء على ماكشف عنه منسق عمليات البحث والإغاثة في منظمة إس أو إس مديترانيه نيكولاس رومانيوك، أن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا خلال الـ72 ساعة وصل إلى 400، أغلبهم من السنغال وساحل العاج والسودان.// انتهى //10:16ت م0016

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