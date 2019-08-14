حج / مدير جامعة طيبة يهنئ القيادة الرشيدة بنجاح موسم الحج



المدينة المنورة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس

رفع معالي مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز السراني، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال الدكتور السراني لوكالة الأنباء

وأضاف معاليه مرّ موسم الحج ولله الحمد بسلام ليس هذا فقط بل بإشادة كبيرة من قبل الحجاج أنفسهم ومن جميع المتابعين على مستوى العالم وتناقلت أحداثه الجميلة مختلف وكالات الأنباء العالمية ونحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم به.

وبين حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم والحرص على عودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين، مؤكداً أن المشروعات الكبيرة في الحرمين الشريفين والمشاعر قد أسهمت في تسهيل وانسيابية حركة الحجاج إضافة إلى حزمة من الخدمات الكبيرة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وهو شرف عظيم اختص الله به بلادنا الغالية، حفظ الله بلادنا من كل مكروه وحفظ قادتنا، وأعاد ضيوف الرحمن إلى ديارهم سالمين آمنين مطمئنين مغفوراً لهم بإذن الله تعالى.

// انتهى //

10:09ت م

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المدينة المنورة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز السراني، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة، ولسمو نائبه على نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ الذي تفخر به بلادنا دائماً وأبداً.وقال الدكتور السراني لوكالة الأنباء السعودية : "يحق لكل مواطن الفخر بقيادته الرشيدة في هذه البلاد الطاهرة التي حباها الله تعالى بالحرمين الشريفين وأطهر البقاع المقدسة والمشاعر، ولا شك أن النجاحات المتوالية لبلادنا في إنجاح مواسم الحج عاماً بعد عام بعد توفيق الله سبحانه وتعالى تعكس الجهود المبذولة من جميع القطاعات بتوجيهات سديدة وحرص من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إذ تُولي القيادة الحكيمة جل اهتمامها بالحج والحجيج وتسخر جميع الإمكانيات للسعي على راحة ضيوف الرحمن، فقطاعات الدولة كافة تقف على قدم وساق لتهيئة سبل الراحة والاطمئنان لقاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.وأضاف معاليه مرّ موسم الحج ولله الحمد بسلام ليس هذا فقط بل بإشادة كبيرة من قبل الحجاج أنفسهم ومن جميع المتابعين على مستوى العالم وتناقلت أحداثه الجميلة مختلف وكالات الأنباء العالمية ونحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم به.وبين حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم والحرص على عودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين، مؤكداً أن المشروعات الكبيرة في الحرمين الشريفين والمشاعر قد أسهمت في تسهيل وانسيابية حركة الحجاج إضافة إلى حزمة من الخدمات الكبيرة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وهو شرف عظيم اختص الله به بلادنا الغالية، حفظ الله بلادنا من كل مكروه وحفظ قادتنا، وأعاد ضيوف الرحمن إلى ديارهم سالمين آمنين مطمئنين مغفوراً لهم بإذن الله تعالى.// انتهى //10:09ت م0013

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