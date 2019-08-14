سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، عودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة في الساعات الأولى من فجر اليوم عبر الجسر الجوي بمعدل 15 رحلة تنقل 1121 حاجا من رحلات الحج السريع على أن ينقل الجسر نحو 76 ألف حاج خلال 424 رحلة من مطاري جدة والمدنية المنورة.

وسلطت الضوء على استئناف القتال في طرابلس بعد إنتهاء هدنة لمدة يومين، ومطالبة مصر بضرورة البدء في علمية التسوية الشاملة في ليبيا وأهمية إعلان الأطراف الليبية جميعها وضعها القاطع للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

وعرجت على تأكيد قيادات قوى الحرية والتغيير ومن بينها الجبهة الثورية السودانية في ختام اجتماعاتها بالقاهرة تقديرها أهمية دور مصر في دعم السلام والاستقرار بالسودان.

وأخبرت عن إصابة شاب فلسطيني وزوجته برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي بالقرب من جدار الفصل العنصري المقام غرب قرية زيتا شمال طولكرم.

واهتمت صحف القاهرة بالكارثة النووية في روسيا الناتجة عن انفجار صاروخ خلال إطلاقه وتضاعف مستوى الإشعاع 16 مرة وإجلاء السكان من محيط الانفجار.

وأنبأت عن تعليق إدارة المطار هونج كونج كافة إجراءات تسجيل ركاب الرحلات المغادرة بعدما أغلق محتجون يطالبون بتعزيز الديمقراطية صالات المطار لليوم الثاني على التوالي.

وتحدثت الصحف في عدة موضوعات دولية متفرقة منها ارتفاع العجز في الميزانية الأمريكية لـ 120 مليار دولار في يوليو الماضي بسبب زيادة الانفاق على الجيش، ونفى حكومة جبل طارق الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة، واندلاع معارك عنيفة في جبهة جديدة باتجاه منطقة يافع جنوب اليمن، ومهاجمة مسلح المارة في مدينة سيدني الأمريكية، وتأييد غالية البريطانيين الانسحاب من بريكست دون اتفاق.

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