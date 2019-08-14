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رد صيني غاضب بعد ربط رجل وضربه في مطار هونج كونج
متابعات الخليج 365 - متابعة
صعّدت الصين، صباح اليوم الأربعاء، لهجتها حيال المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ، بعد تعرُّض صينيين اثنين للضرب في مطار المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، معتبرة ذلك “أفعالًا شبه إرهابية”.
وصرح تشو لوينغ الناطق باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في الحكومة الصينية في بيان الأربعاء “ندين بأكبر درجات الحزم هذه الأفعال شبه الإرهابية”.
وشهد مطار هونغ كونغ الثلاثاء فوضى مع تعليق أو إلغاء مئات الرحلات بسبب تجمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية في قاعاته ووقوع مواجهات جديدة بين الشرطة والمتظاهرين.
وربطت مجموعة صغيرة من المتظاهرين مساء أمس الثلاثاء رجل يشتبهون بأنه جاسوس لحساب بكين بواحدة من عربات الأمتعة، وضربته، حيث تم نقله بسيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات بعد ذلك.
وفي حادث آخر، هاجم متظاهرون رجلًا آخر اعتبروه شرطيًا مندسًا بينهم.
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