شكرا لقرائتكم فيديو.. بساط الريح وراء تعلق فتاة على تلفريك الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-14 فيديو.. بساط الريح وراء تعلق فتاة على تلفريك الطائف متابعات الخليج 365 - الطائف أثار مقطع فيديو، لفتاة معلقة على تلفريك الطائف حالة من الجدل، فيما أدى الموقف إلى دفع مارة لتوقيف سياراتهم لمتابعتها خوفًا من إصابتها بأذى.



وقالت مصادر إن ما فعلته الفتاة ليس بشيء خطير يمكن أن يثير الفزع، بل إنها مجرد لعبة جديدة يُطلق عليها اسم “بساط الريح”، وهي عبارة عن نقل شخص معلق من مكان إلى مكان آخر، بحسب “عكاظ”. Advertisements









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. بساط الريح وراء تعلق فتاة على تلفريك الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.