2019-08-14

صورة تاريخية للسيارات المعدة لنقل الحجاج من عام 1352هـ

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة للسيارات المعدة لنقل الحجاج تعود إلى عام ١٣٥٢هـ (١٩٣٣م).

Advertisements

وبحسب الدارة، السيارات المعدة لنقل الحجاج والركاب في ساحة العنبرية في المدينة المنورة للذهاب إلى جدة ومكة المكرمة، فيما التقط الصورة المصور عبدالله أشي.

كما نشرت صورة أخرى لرمي جمرة العقبة الكبرى في منى تعود إلى عام ١٣٥٢هـ (١٩٣٤م).