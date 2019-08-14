رئيس البرلمان العربي: نتائج موسم الحج تعكس قدرات ومهارات المملكة

جدة - عمرو شويل القاهرة – وكالات – الخليج 365

قدّم رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، وللشعب السعودي، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ، مثمناً عالياً ما بذلته حكومة المملكة العربية السعودية مُمثلة بجميع الوزارات والقطاعات والجهات المعنية بالحج، التي سخرت واستنفرت جهودها كافة لتوفير كل ما يلزم لراحة حجاج بيت الله الحرام على مدار الساعة بكل كفاءة وتفان وإخلاص، وما قدمته من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ، بالشكل الذي شهده العالم أجمع من تأدية الحجاج للمناسك بكل أمن واطمئنان، متمتعين بما وفرته لهم المملكة العربية السعودية من تسهيلات وخدمات ورعاية شاملة في مختلف الجوانب التي يحتاجها الحجيج، تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالإشراف المباشر من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، ومتابعتهما الدائمة وتوجيهاتهما الحثيثة لجميع الجهات والوزارات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً الخطط الدقيقة والجهود العظيمة التي قدمتها المملكة العربية السعودية في ظل منظومة أمنية وصحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، وما تم استحداثه من أعمال وخدمات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتي أسهمت بصورة فاعلة في التيسير على الحجاج وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء مناسك الحج، وتسخير الإمكانيات كافة في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتذليل العقبات أمامهم، مؤكداً أن النتائج التي تحققت خلال موسم الحج الحالي 1440 هـ عكست مستوى القدرات والمهارات التنظيمية الكبيرة التي وصلت إليها المملكة في إدارة الحشود التي مكنت الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وسلامة وأمان.