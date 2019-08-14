محمد بن مسعود - الدمام - أقامه الوفد الدائم للمملكة بالمقر الأممي.. المعلمي استقبل نائبة الأمين العام ووفوداً عدة أقام الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة حفل معايدة بالمقر الأممي بحضور السفير عبد الله المعلمي. وصدحت تكبيرات العيد في أرجاء الأمم المتحدة ابتهاجاً بحلول #عيد_الأضحى_المبارك حيث استقبل المعلمي نائبة الأمين العام أمينة محمد وجمعاً من مندوبي وممثلي الدول الإسلامية الشقيقة لدى #الأمم_المتحدة في أجواء تعكس الأخوة الإسلامية. Advertisements 14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440 09:56 AM أقامه الوفد الدائم للمملكة بالمقر الأممي.. المعلمي استقبل نائبة الأمين العام ووفوداً عدة بالفيديو.. تكبيرات العيد تصدح في أرجاء الأمم المتحدة ضمن حفل معايدة سعودي بالفيديو.. تكبيرات العيد تصدح في أرجاء الأمم المتحدة ضمن حفل معايدة سعودي أقام الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة حفل معايدة بالمقر الأممي بحضور السفير عبد الله المعلمي. وصدحت تكبيرات العيد في أرجاء الأمم المتحدة ابتهاجاً بحلول #عيد_الأضحى_المبارك حيث استقبل المعلمي نائبة الأمين العام أمينة محمد وجمعاً من مندوبي وممثلي الدول الإسلامية الشقيقة لدى #الأمم_المتحدة في أجواء تعكس الأخوة الإسلامية. الكلمات المفتاحية ، بالفيديو.. تكبيرات العيد تصدح في أرجاء الأمم المتحدة ضمن حفل معايدة سعودي ،

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