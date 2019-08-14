، وسط أزمة متفاقمة.. الصين ترفض رسوّ سفينتين للبحرية الأمريكية في هونغ كونغ ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشرطة اشتبكت مع متظاهرين يحتجون على نفوذ بكين في المستعمرة البريطانية السابقة

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء: إن الصين رفضت طلب سفينتين تتبعان البحرية الأمريكية لزيارة هونغ كونغ في الأسابيع المقبلة؛ فيما تتفاقم الأزمة السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم: إن سفينة النقل جرين باي طلبت الزيارة في وقت لاحق هذا الشهر؛ بينما طلبت السفينة الحربية "ليك إيري" التي تحمل صواريخ موجهة، الزيارة في سبتمبر؛ وفقًا لـ"رويترز".

وذكر أحد المسؤولين أن الصين لم تذكر سببًا محددًا للرفض؛ لكن هذا التحرك ليس الأول من نوعه.

وسبق أن رفضت الصين زيارة السفينة الهجومية "واسب" في سبتمبر 2018؛ لكن السفينة البرمائية بلو ريدج رست في هونغ كونغ في أبريل.

يأتي ذلك فيما اشتبكت الشرطة ومتظاهرون يحتجون على تنامي نفوذ بكين في هونج كونج في المطار الدولي، اليوم، بعد تعطيل الرحلات لليوم الثاني على التوالي.