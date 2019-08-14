عائض القرني: الحجاج أدوا مناسكهم في أمن وأمان وسلامة ويُسر

2019-08-14

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قدم الشيخ الدكتور عائض القرني، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجميع المسؤولين ورجال الأمن على كل جهد بذلوه لنجاح موسم الحج.

وأكد القرني أن حجاج بيت الله الحرام أدوا مناسكهم في أمن وأمان، وسلامة ويُسر.

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في سياق آخر، نصح القرني بقوله: لا فلاح، ولا نجاح، ولا توفيق، ولا هداية، إلّا عن طريق النور الرباني الذي أنزله الله علي نبيه ﷺ وهو القرآن الكريم، فلا تُفرّط في المكسب، والمغنم، والأجور العظيمة، والثواب الجزيل من تلاوة القرآن الكريم، ولا تنس أن كل حرف يُقرأ بعشر حسنات والله يُضاعف لمن يشاء.

وشهد المسجد الحرام وساحاته يوم أمس توافد حجاج البيت العتيق وذلك في حشود غفيرة تحفها الرحمة والسكينة ويملأها الأمن والسلام لأداء طواف الوداع للمتعجلين، حيث استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال هذه الحشود وفق خطتها التنظيمية المعدة لحج هذا العام 1440هـ، إذ وضعت جميع الإدارات خططاً لهذه النفرة بالمشاركة مع الجهات المعنية ذات الاختصاص.