إتلاف 2000 رأس فاسدة في برادة بعكيشية مكة 

2019-08-14

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أن بلدية جنوب مكة المكرمة الفرعية، ضبطت برادة نقل لحوم بداخلها لحوم فاسدة في منطقة العكيشية.

Advertisements

وأوضحت الأمانة انه تم إتلاف عدد 2000 رأس وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

في سياق متصل، تواصل بلدية الشوقية الفرعية حملة الرقابة البلدية على مطابخ الإعاشة في بطحاء قريش، حيث ضبطت عدة مخالفات أبرزها، تدني مستوى النظافة، وسوء نقل المواد الغذائية.

وبحسب الأمانة، تم إتلاف 20 ذبيحة مجهولة المصدر وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.