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إتلاف 2000 رأس فاسدة في برادة بعكيشية مكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أن بلدية جنوب مكة المكرمة الفرعية، ضبطت برادة نقل لحوم بداخلها لحوم فاسدة في منطقة العكيشية.
وأوضحت الأمانة انه تم إتلاف عدد 2000 رأس وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.
في سياق متصل، تواصل بلدية الشوقية الفرعية حملة الرقابة البلدية على مطابخ الإعاشة في بطحاء قريش، حيث ضبطت عدة مخالفات أبرزها، تدني مستوى النظافة، وسوء نقل المواد الغذائية.
وبحسب الأمانة، تم إتلاف 20 ذبيحة مجهولة المصدر وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.
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