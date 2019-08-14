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أجرى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، اتصالاً هاتفياً بالطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز، مقدماً شكره وتقديره له على إخلاصه وتفانيه في عمله، كما قدم سموه له مكافأه مالية قدرها 100 ألف ريال بالإضافة إلى سيارة، ووجه سموه بتعيين الطالب العسكري بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها، داعياً إياه إلى زيارته والالتقاء بسموه بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.
وكان الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز قد رفض مبلغًا ماليًّا، قدمته له حاجة من جنسية عربية، خلال أداء مهمته بالعمل بقطار المشاعر في محطة منى 1، عندما كان يوجِّه الحجاج، قائلاً لها: "هذا واجبي يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أي مبلغ من أي حاج". ورغم إصرار الحاجة إلا أن "العسكري ماجد" ظل على موقفه وهو يتكلم معها بلطف حتى اقتنعت.
بعد أن رفض مبلغ من حاجة.. "وزير الداخلية" يقدم ١٠٠ ألف ريال وسيارة للطالب "ماجد بن نادر"عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-08-14
أجرى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، اتصالاً هاتفياً بالطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز، مقدماً شكره وتقديره له على إخلاصه وتفانيه في عمله، كما قدم سموه له مكافأه مالية قدرها 100 ألف ريال بالإضافة إلى سيارة، ووجه سموه بتعيين الطالب العسكري بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها، داعياً إياه إلى زيارته والالتقاء بسموه بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.
وكان الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز قد رفض مبلغًا ماليًّا، قدمته له حاجة من جنسية عربية، خلال أداء مهمته بالعمل بقطار المشاعر في محطة منى 1، عندما كان يوجِّه الحجاج، قائلاً لها: "هذا واجبي يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أي مبلغ من أي حاج". ورغم إصرار الحاجة إلا أن "العسكري ماجد" ظل على موقفه وهو يتكلم معها بلطف حتى اقتنعت.
14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
04:48 AM
أجرى به اتصالاً وشكره ووجه بتعيينه في المدينة التي يرغب بها
أجرى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، اتصالاً هاتفياً بالطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز، مقدماً شكره وتقديره له على إخلاصه وتفانيه في عمله، كما قدم سموه له مكافأه مالية قدرها 100 ألف ريال بالإضافة إلى سيارة، ووجه سموه بتعيين الطالب العسكري بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها، داعياً إياه إلى زيارته والالتقاء بسموه بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.
وكان الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز قد رفض مبلغًا ماليًّا، قدمته له حاجة من جنسية عربية، خلال أداء مهمته بالعمل بقطار المشاعر في محطة منى 1، عندما كان يوجِّه الحجاج، قائلاً لها: "هذا واجبي يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أي مبلغ من أي حاج". ورغم إصرار الحاجة إلا أن "العسكري ماجد" ظل على موقفه وهو يتكلم معها بلطف حتى اقتنعت.
، بعد أن رفض مبلغ من حاجة.. "وزير الداخلية" يقدم ١٠٠ ألف ريال وسيارة للطالب "ماجد بن نادر" ،
المصدر : الخليج 365
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