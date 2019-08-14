، #نجاح_موسم_الحج يتصدر "تويتر" والمغردون يعتزون بـ"المواقف الإنسانية" ويشكرون القيادة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاق بعنوان #نجاح_موسم_الحج، والذي تصدر الترند، وسجل من خلاله المغردون اعتزازهم وتفاخرهم بالمواقف الإنسانية لرجال الأمن بمختلف القطاعات العسكرية، والتي أظهرتها الصور المتداولة من وسط المشاعر المقدسة والمسجد الحرام.
وقدم المغردون الكثير من عبارات الشكر للقيادة الرشيدة -حفظها الله-، ولكل من أسهم بالمشاركة في موسم الحج وسهر على راحة ضيوف الرحمن.
وقال أحد المغردين: "اللهم لك الحمد؛ واللهم أدمها من نعمه واحفظها من الزوال، حفظ الله مملكتنا من الأعداء"، فيما قال آخر: "اللهم لك الحمد من قبل ومن بعد.. الحمدلله، شكرًا لله.. شكرًا للمملكة، شكرًا للقيادة، شكرًا لجميع القطاعات المشاركة في هذا التنظيم، وتقبل الله من الحجاج حجهم ونسكهم".
#نجاح_موسم_الحج يتصدر "تويتر" والمغردون يعتزون بـ"المواقف الإنسانية" ويشكرون القيادةمتعب البقمي الخليج 365 2019-08-14
أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاق بعنوان #نجاح_موسم_الحج، والذي تصدر الترند، وسجل من خلاله المغردون اعتزازهم وتفاخرهم بالمواقف الإنسانية لرجال الأمن بمختلف القطاعات العسكرية، والتي أظهرتها الصور المتداولة من وسط المشاعر المقدسة والمسجد الحرام.
وقدم المغردون الكثير من عبارات الشكر للقيادة الرشيدة -حفظها الله-، ولكل من أسهم بالمشاركة في موسم الحج وسهر على راحة ضيوف الرحمن.
وقال أحد المغردين: "اللهم لك الحمد؛ واللهم أدمها من نعمه واحفظها من الزوال، حفظ الله مملكتنا من الأعداء"، فيما قال آخر: "اللهم لك الحمد من قبل ومن بعد.. الحمدلله، شكرًا لله.. شكرًا للمملكة، شكرًا للقيادة، شكرًا لجميع القطاعات المشاركة في هذا التنظيم، وتقبل الله من الحجاج حجهم ونسكهم".
14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
01:13 AM
أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاق بعنوان #نجاح_موسم_الحج، والذي تصدر الترند، وسجل من خلاله المغردون اعتزازهم وتفاخرهم بالمواقف الإنسانية لرجال الأمن بمختلف القطاعات العسكرية، والتي أظهرتها الصور المتداولة من وسط المشاعر المقدسة والمسجد الحرام.
وقدم المغردون الكثير من عبارات الشكر للقيادة الرشيدة -حفظها الله-، ولكل من أسهم بالمشاركة في موسم الحج وسهر على راحة ضيوف الرحمن.
وقال أحد المغردين: "اللهم لك الحمد؛ واللهم أدمها من نعمه واحفظها من الزوال، حفظ الله مملكتنا من الأعداء"، فيما قال آخر: "اللهم لك الحمد من قبل ومن بعد.. الحمدلله، شكرًا لله.. شكرًا للمملكة، شكرًا للقيادة، شكرًا لجميع القطاعات المشاركة في هذا التنظيم، وتقبل الله من الحجاج حجهم ونسكهم".
، #نجاح_موسم_الحج يتصدر "تويتر" والمغردون يعتزون بـ"المواقف الإنسانية" ويشكرون القيادة ،
المصدر : الخليج 365
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