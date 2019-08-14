تكريم طالب عسكري رفض مبلغًا ماليًّا قدمته له حاجة في "منى"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

كرَّم قائد قوات أمن المنشآت، اللواء مظلي حامد الطويرقي، الطالب العسكري "ماجد بن نادر العبدالعزيز" نظير رفضه مبلغًا ماليًّا، قدمته له حاجه من جنسية عربية، وقال لها: "هذا واجبي". وسلم "الطويرقي" الطالب العسكري "ماجد بن نادر العبدالعزيز" مبلغ 20 ألف ريال نظير شجاعته وإخلاصه في عمله.

من جانبه، أعلن فهد محمد الروقي، نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، تقديمه قطعة أرض بمحافظة الطائف هدية للطالب العسكري ماجد نادر العبدالعزيز بعد رفضه المبلغ المالي معتبرًا تلك الهدية "أقل واجب يقدَّم لهذا البطل".

وأوضح الطالب العسكري ماجد العبدالعزيز لـ"سبق" أنه يدرس بمعهد أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية، وأنه مكلَّف بالعمل بقطار المشاعر في محطة منى 1، وكان يوجِّه الحجاج، ويدعو لهم، وفجأة مدت حاجة من جنسية عربية يدها، وقالت: "خذ هذا المبلغ"، فقال لها: "هذا واجبي يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أي مبلغ من أي حاج". ورغم إصرار الحاجة إلا أن "العسكري ماجد" ظل على موقفه وهو يتكلم معها بلطف حتى اقتنعت.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقطعًا لرجل الأمن وهو يرفض المبلغ، ومقطعًا آخر إبان تكريمه من قائد قوات أمن المنشآت.