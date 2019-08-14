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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ظهور مفاجئ وصادم للفتاة السعودية الهاربة رهف القنون .. شفايف وارداف منتفخه .. لن تصدق كيف اصبحت .. شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - ظهور مفاجئ وصادم للفتاة السعودية الهاربة رهف القنون .. شفايف وارداف منتفخه .. لن تصدق كيف اصبحت .. شاهد الصور
اظهرت صورا تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغيرا كبير في شكل الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون بعد خضوعها لعدد من عمليات التجميل.
وفي الصور الجديدة التي تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت رهف القنون بعد خضوعها لعدد من عمليات التجميل ، حيث قامت بنفخ شفائفها وتكبير ارادفها .
يُشار إلى أن رهف القنون هي فتاة سعودية تحولت إلى حديث الصحافة والمواقع الإلكترونية بعد قيامها بفتح حساب عبر تويتر تتحدث فيه عن قصتها وتعرضها للعنف الأسري من قبل عائلتها، ومطالبتها باللجوء إلى كندا.
وساهمت عددا من المنظمات الانسانية في الاستجابة لمناشدات رهف ، واعلنت كندا منحها اللجوء السياسي لتعيش هناك برفقة فتاة سعودية اخرى ظهرت معها في بث مباشر قبل ايام
وتعمل رهف القنون على استفزاز اسرتها والمجتمع السعودية بين الفينة والاخرى من خلال ظهورها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي والتي كان اخرها الظهور في بث مباشر وهي باحضان شاب سعودي وتلفظها بعبارات خادشة واباحية .
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور مفاجئ وصادم للفتاة السعودية الهاربة رهف القنون .. شفايف وارداف منتفخه .. لن تصدق كيف اصبحت .. شاهد الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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