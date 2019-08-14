وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة لرجال الأمن المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج

نقل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتهنئتهما لرجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، والقوات العسكرية المشاركة في تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1440، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح الخطط الأمنية التي تم تنفيذها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد وزير الداخلية، خلال لقائه مديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج بمقر وزارة الداخلية في منى، أن نجاح موسم الحج، جاء بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة التي وفرت جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود، عن اعتزازه بالجهود المشرفة غير المستغربة التي أدّاها رجال الأمن وزملائهم في القطاعات العسكرية والمدنية المشاركين في أعمال حج هذا العام، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلتها جميع الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في توفير وتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وما لمسه من التزام حجاج بيت الله الحرام بالتنظيمات والتعليمات مما أسهم في تيسير وتسهيل أداء نسكهم بأمن وأمان وطمأنينة.

ونوه وزير الداخلية بما تم تقديمه من جهود في سبيل خدمة الحجاج في المدينتين المقدستين والتي حظيت بإشراف مباشر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، وأمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبيهما الأمير سعود بن خالد، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

حضر اللقاء، رئيس أمن الدولة، الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ونائب وزير الداخلية، الدكتور ناصر الداود، ورئيس الاستخبارات العامة، الأستاذ خالد الحميدان، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، الفريق أول سعيد القحطاني، ومساعد رئيس أمن الدولة، الأستاذ عبدالله العيسى، ومدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية في الحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وعدد من أصحاب المعالي، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.