التواصل الحكومي يفوز بجائزة الإعلام الجديد لأفضل فيلم قصير في موسم الحج

وكان التواصل الحكومي قد أنتج فيلم فيديو بعنوان "مديرة الشرطة النيوزلندية"، التي عبرت خلاله عن مشاعرها تجاه زيارتها الأولى للبقاع المقدسة وانطباعاتها عما تقدمه المملكة من خدمات متطورة لضيوف الرحمن.
وحقق الفيديو الذي فاز بجائزة أفضل فيلم قصير أكثر من 6 ملايين ظهور على منصات التواصل، بعد 40 ساعة فقط من نشره، كما تجاوز عدد مشاهداته المليون مشاهدة، إضافة إلى أكثر من 8 آلاف إعادة تغريد، وأكثر من 7 الاف إعجاب، والتفاعل الكبير الذي لقيه من قبل الجمهور.
ويأتي هذا الفيديو ضمن جهود مركز التواصل الحكومي لتنفيذ استراتيجية وزارة الإعلام لتغطية موسم الحج هذا العام، حيث تمكن المركز من إنتاج أكثر من 92 منشورا وأكثر من 73 فيديو، ونجح في نشر محتوى عبر 11 لغة، مسجلا عدد مشاهدات تجاوز 31 مليونا، و41.4 آلاف إعادة تغريد و 66.2 آلاف إعجاب.
يذكر أن جائزة إمارة مكة المكرمة للإعلام الجديد قيمتها نصف مليون ريال، وهي تعد ترجمة عملية لاهتمام الإمارة بهذا الجانب، وتحفيزا للإبداع والمبدعين، بهدف الارتقاء بنوعية وجودة المحتوى الإعلامي من خلال تسليط الضوء على تجربة الحج، وصولا لإبراز الجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن.
وتشمل أفرع الجائزة 4 مجالات هي: الفيلم القصير (دقيقتان كحد أقصى) والقصة المصورة (سناب شات) والصورة والتغريدة، حيث فتحت المجال أمام الجميع، كل في المجال الذي يتقنه. وقد تلقت اللجنة المنظمة للجائزة أكثر من 20 ألف مشاركة في أفرعها الأربعة.
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