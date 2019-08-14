حج / سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا يرفع للقيادة التهنئة بنجاح موسم حج هذا العام



لندن 13 ذو الحجة 1440هـ الموافق 14 أغسطس 2019م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها والمواطنين السعوديين التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه : "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أخلص التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح حج هذا العام 1440هـ، الذي جاء بفضل من الله- عز وجل-، ثم بمتابعتكم المباشرة وتوجيهاتكم الحكيمة، حفظكم الله في خدمة الإسلام والمسلمين وجعلها الله في موازين حسناتكم" .

وأضاف سموه:" لقد أثبتت قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم الرشيدة ، للعالم أجمع جهودكم المباركة لخدمة الحرمين الشريفين، وأن المملكة قدمت وستقدم لخدمة الإسلام والمسلمين بما يشهده الحجيج عاماً بعد عام من تطور وتهيئة كل المتطلبات التي تسهل للحجيج والمعتمرين والزائرين أداء شعائرهم بكل سهولة وأمان مما أتاح الفرصة بزيادة عدد الحجاج لهذا العام بنسبة 4,96 ٪؜ عن العام الماضي".

ودعا سموه المولى -عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - موفور الصحة والعافية، وأن يحفظه ذخراً وعوناً للإسلام والمسلمين ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله- .

// انتهى //

06:58ت م

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لندن 13 ذو الحجة 1440هـ الموافق 14 أغسطس 2019م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها والمواطنين السعوديين التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.وقال سموه : "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أخلص التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح حج هذا العام 1440هـ، الذي جاء بفضل من الله- عز وجل-، ثم بمتابعتكم المباشرة وتوجيهاتكم الحكيمة، حفظكم الله في خدمة الإسلام والمسلمين وجعلها الله في موازين حسناتكم" .وأضاف سموه:" لقد أثبتت قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم الرشيدة ، للعالم أجمع جهودكم المباركة لخدمة الحرمين الشريفين، وأن المملكة قدمت وستقدم لخدمة الإسلام والمسلمين بما يشهده الحجيج عاماً بعد عام من تطور وتهيئة كل المتطلبات التي تسهل للحجيج والمعتمرين والزائرين أداء شعائرهم بكل سهولة وأمان مما أتاح الفرصة بزيادة عدد الحجاج لهذا العام بنسبة 4,96 ٪؜ عن العام الماضي".ودعا سموه المولى -عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - موفور الصحة والعافية، وأن يحفظه ذخراً وعوناً للإسلام والمسلمين ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله- .// انتهى //06:58ت م0006

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