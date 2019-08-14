شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحرّض بريطانيا على «الطلاق» من أوروبا: سنعوضكم تجارياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"، أ ف ب (لندن)

حرضت الولايات المتحدة حليفتها بريطانيا أمس على التعجيل بالطلاق من الاتحاد الأوروبي. وأبدت استعداداً لتسهيل إبرام معاهدة تجارية مع لندن تعوّض الأخيرة عن خسائر خروجها من أوروبا. وتباحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن بريكست وإيران مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي زار لندن ليومين. كما تحادث جونسون هاتفياً مع الرئيس دونالد ترمب.

وأعلن بولتون عقب لقائه رئيس الوزراء البريطاني أنّ بريطانيا ستكون «في الخط الأول» لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، في أعقاب بريكست المرتقب في 31 أكتوبر القادم. وأضاف: «نريد العمل سريعاً جداً (...) المفاوضات يمكن أن تجري بالقطعة، عبر التركيز بدايةً على المجالات التي يتوافق بشأنها البلدان». وأعلن متحدث باسم ترمب أنّه «متعجل للقاء جونسون شخصياً في المستقبل القريب». وأضاف أنّ ترمب أثنى خلال الاتصال على «الشراكة الراسخة مع المملكة المتحدة في ظل تحديات دولية».