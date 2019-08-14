شكرا لقرائتكم خبر عن 14 معسكراً لتدريب إرهابيين على مهاجمة أوروبا وأمريكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ياسين أحمد (لندن) ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية أمس أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يدير 14 معسكراً لتدريب إرهابيين على شن هجمات على أوروبا والولايات المتحدة. ونقلت عن مصادر إيرانية معارضة أن قيادة تلك المعسكرات توجد في قاعدة الإمام علي العسكرية. وتسمى تلك القيادة «مديرية التدريب بفيلق القدس». ويوجد 8 من تلك المعسكرات في طهران. كما يوجد معسكر آخر في جزيرة كيشم في مضيق هرمز. ويوجد معسكران في كل من الأهواز وعبادان (غرب إيران)؛ فيما يوجد معسكر في سمنان (وسط)، وآخر في مشهد (شرق). وأوردت الصحيفة البريطانية أن إيران توفر الدعم المادي لمليشيات عميلة لها لشن هجمات على السعودية، وأفغانستان، وفي سورية، ولبنان. وفي واشنطن، حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس من قرب انتهاء مهلة العقوبات المفروضة على إيران حول حظر انتشار الأسلحة، مطالباً حلفاء واشنطن بتكثيف الضغط على النظام الإيراني لإنهاء سلوكه المزعزع للاستقرار.



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