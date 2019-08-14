شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى تهنئة ملك البحرين بنجاح موسم الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التهنئة من أخيه ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة نجاح موسم الحج 1440هـ.

ودعا الملك حمد في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات.

من جهة ثانية، بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس عارف علوي، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.