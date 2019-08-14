شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقية تهنئة لعلوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس عارف علوي، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهة أخرى، تلقى الأمير محمد بن سلمان تهئنة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بنجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ .

وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان أمس (الثلاثاء) إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، أشاد بالجهود الكبيرة والرعاية الكريمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام من خلال توفير مختلف الخدمات وتهيئة الأجواء كافة التي تمكنهم من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.