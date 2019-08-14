شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف خادم الحرمين يغادرون منى بعد رمي الجمرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

غادر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس (الثلاثاء) مشعر منى إلى مكة المكرمة بعد أن رموا الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة لعام 1440هـ، متجهين نحو البيت الحرام لأداء طواف الوداع، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة حج هذا العام على نفقة خادم الحرمين الشريفين.

وثمّن الضيوف الخدمات التي تلقوها خلال وجودهم في المشاعر المقدسة قبل ذلك مكة المكرمة، من ضيافة كريمة، وحفاوة ملكية كبيرة، سائلين الله أن يحفظ حكومة المملكة وشعبها من كل سوء ومكروه.

ويستعد الضيوف للذهاب إلى المدينة المنورة لقضاء أيام يسيرة للسلام على النبي الأمين، وعلى صاحبيه، والصلاة في المسجد النبوي، وزيارة أبرز المعالم التاريخية بالمدينة المنورة، ضمن البرامج التي اعتمدها الوزير المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لكافة المستضافين.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة استضافت خلال حج هذا العام 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف دول العالم.