نائب أمير مكة يوقف مسؤوليْ «طوافة» عن العمل.. و«الحج» تعفيهما

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى) وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بإيقاف مسؤولي مؤسسة طوافة عن العمل، قصّرا في خدمة ضيوف الرحمن، وأصدر تعليماته لمعالجة عاجلة وتقديم كامل الخدمات للحجاج والتحقيق مع المقصرين والرفع بالنتائج له. وأعفى وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، مديري المكتبين (80) و(82) التابعين لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا عن العمل؛ نظراً لما رصد عليهما من تقصير في تقديم الخدمات المقدمة للحجاج وإحالتهما لمجلس تأديب أفراد الطوائف للتحقيق، وتعيين آخرين لمتابعة تقديم الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن حتى عودة الحجاج التابعين للمكتبين إلى بلادهم سالمين.

وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بإيقاف مسؤولي مؤسسة طوافة عن العمل، قصّرا في خدمة ضيوف الرحمن، وأصدر تعليماته لمعالجة عاجلة وتقديم كامل الخدمات للحجاج والتحقيق مع المقصرين والرفع بالنتائج له. وأعفى وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، مديري المكتبين (80) و(82) التابعين لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا عن العمل؛ نظراً لما رصد عليهما من تقصير في تقديم الخدمات المقدمة للحجاج وإحالتهما لمجلس تأديب أفراد الطوائف للتحقيق، وتعيين آخرين لمتابعة تقديم الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن حتى عودة الحجاج التابعين للمكتبين إلى بلادهم سالمين.

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