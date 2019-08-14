شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل لـ الخليج 365 : شكراً لكل مواطن .. الوفاء لا يستغرب من أبناء الوطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (بعثة "الخليج 365" منى)

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لـ«الخليج 365»، أن المتطوعين والمتطوعات وكافة من خدموا ضيوف الرحمن من مدنيين وعسكريين يستحقون الشكر فرداً فرداً، ولا يستغرب هذا الوفاء من أبناء وبنات الوطن.

وقال في إجابة عن سؤال "الخليج 365" حول أداء الشباب والشابات السعوديين في خدمة الحجاج ما أثمر عن حج بلا حوادث، إن تجربة المتطوعين والمتطوعات في المشاعر المقدسة ومنافذ المملكة جعلتهم أكثر تجربة ومسؤولية تجاه وطنهم وضيوف بيت الله الحرام، وقدم الشكر والتقدير لكل من ساهم في خدمة الحجاج من كافة أبناء وبنات وقطاعات الوطن، مشيداً برجال الأمن الذين قدموا أجمل الصور الإنسانية في خدمة الحجاج ومساعدة كبار السن والنساء والأطفال والحفاظ على راحتهم في تنقلاتهم طوال تواجدهم في المشاعر المقدسة.