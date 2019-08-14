السعودية اليوم / ( 4667 ) أضحية استقبلتها مسالخ السيح في 3 أيام



السيح 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

شهدت المسالخ النموذجية في مدينة السيح التي تشرف عليها بلدية الخرج تنظيماً مميزاً وسط ارتياح من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدماتها ، واستقبلت المسالخ ( 4667) أضحية

من مختلف أنواع الماشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت مسالخ السيح قد استنفرت جميع طاقاتها البشرية والآلية لخدمة المواطنين والمقيمين ، بمتابعة متواصلة من وكالة الخدمات البلدية في بلدية الخرج ممثلة بإدارة صحة البيئة ، من

خلال الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية بجانب الرقابة على أعمال المسالخ بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية للتأكد من مدى التزام مقاولي المسالخ بما يطلب منهم من تكثيف العمالة والتخلص من النفايات بالطرق الصحية ، وتنفيذ أعمال الرش والالتزام بالتسعيرة الخاصة وتنظيم دخول الأضاحي والحرص على حسن التنظيم وعدم التداخل والرقابة والتفتيش .

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