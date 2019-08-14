حج / سمو أمير منطقة الباحة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج



الباحة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو أمير الباحة إن ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام كان بفضل الله تعالى، ثم بما قدمته الحكومة الرشيدة - أيدها الله - من جهود وخدمات نوعية ومشاريع عملاقة، كانت سببًا - بعد توفيق الله - في التيسير على حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسكهم بيسر وسهوله وسط أجواء إيمانية, منوهاً بالجهود الكبيرة التي بذلتها لجان الحج بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا, وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وماقام به رجال الأمن كافة في مختلف القطاعات والفرق الإسعافية والكشفية المشاركة في موسم الحج التي أسهمت - بعون الله - في توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

وأشاد سموه بالأداء والتنظيم الكبير بين الأجهزة كافة المشاركة التي ترجمت توجيهات القيادة الحكيمة والتي تحرص دائما على خدمة وراحة ضيوف الرحمن, سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ لهذه البلاد قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يجزل له الأجر والمثوبة على ما يقدمه للمسلمين من خدمات خيّرة، وأعمال جليلة، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.

//انتهى//

00:21ت م

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الباحة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح الجهود التنظيمية لموسم حج هذا العام 1440هـ.وقال سمو أمير الباحة إن ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام كان بفضل الله تعالى، ثم بما قدمته الحكومة الرشيدة - أيدها الله - من جهود وخدمات نوعية ومشاريع عملاقة، كانت سببًا - بعد توفيق الله - في التيسير على حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسكهم بيسر وسهوله وسط أجواء إيمانية, منوهاً بالجهود الكبيرة التي بذلتها لجان الحج بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا, وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وماقام به رجال الأمن كافة في مختلف القطاعات والفرق الإسعافية والكشفية المشاركة في موسم الحج التي أسهمت - بعون الله - في توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.وأشاد سموه بالأداء والتنظيم الكبير بين الأجهزة كافة المشاركة التي ترجمت توجيهات القيادة الحكيمة والتي تحرص دائما على خدمة وراحة ضيوف الرحمن, سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ لهذه البلاد قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يجزل له الأجر والمثوبة على ما يقدمه للمسلمين من خدمات خيّرة، وأعمال جليلة، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.//انتهى//00:21ت م0211

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