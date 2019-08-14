السعودية اليوم / القاهرة تستضيف المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة الشهر المقبل



القاهرة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة "تعزيز صحة المرأة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة "2030، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، والمجلس القومي المصري للمرأة خلال الفترة من 11 إلى 12 سبتمبر المقبل.

وقالت المنظمة العربية للتنمية الإدارية في بيان اليوم، إنه سيتحدث في المؤتمر 30 خبيرا بحضور ومشاركة عربية واسعة من المملكة العربية

وتتناول أعمال المؤتمر الوضع الراهن لإدارة منظومة صحة المرأة في الدول العربية وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور التثقيف الصحي والتوعية بالمخاطر الصحية السائدة في المجتمعات العربية في تعزيز صحة المرأة.

كما يناقش المؤتمر قضايا الصحة الإنجابية في الدول العربية (وفيات الأمومة – الزواج المبكر)، والرعاية الصحية للمرأة في المراحل العمرية المختلفة، ومؤشرات المتابعة والتقييم لبرامج صحة المرأة، واستراتيجيات إدارة فاعلة لمنظومة برامج صحة المرأة العربية، ودور المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز برامج صحة المرأة.

//انتهى//

23:12ت م

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القاهرة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واستستضيف العاصمة المصرية القاهرة المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة "تعزيز صحة المرأة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة "2030، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، والمجلس القومي المصري للمرأة خلال الفترة من 11 إلى 12 سبتمبر المقبل.وقالت المنظمة العربية للتنمية الإدارية في بيان اليوم، إنه سيتحدث في المؤتمر 30 خبيرا بحضور ومشاركة عربية واسعة من المملكة العربية السعودية ومصر والكويت، والأردن، والعراق، وفلسطين، واليمن، والجزائر.وتتناول أعمال المؤتمر الوضع الراهن لإدارة منظومة صحة المرأة في الدول العربية وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور التثقيف الصحي والتوعية بالمخاطر الصحية السائدة في المجتمعات العربية في تعزيز صحة المرأة.كما يناقش المؤتمر قضايا الصحة الإنجابية في الدول العربية (وفيات الأمومة – الزواج المبكر)، والرعاية الصحية للمرأة في المراحل العمرية المختلفة، ومؤشرات المتابعة والتقييم لبرامج صحة المرأة، واستراتيجيات إدارة فاعلة لمنظومة برامج صحة المرأة العربية، ودور المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز برامج صحة المرأة.//انتهى//23:12ت م0208

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.