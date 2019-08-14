حج / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يهنئ سمو ولي العهد بنجاح موسم الحج



عرعر 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد سموه أن رؤية المملكة 2030 أدخلت على قطاع الحج والعمرة تطورات غير مسبوقة من خلال تطبيق منهجية جديدة، أساسها الانتقال من ثقافة العمل الموسمي إلى ثقافة العمل على مدار العام مما أسهم بالتطور المتسارع في منظومة الحج والعمرة وجودة الخدمات للحجاج .

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المعنية لحجاج بيت الله الحرام، وفق توجيهات القيادة الحكيمة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية , وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا التي كانت محط أنظار الجميع وإعجابهم.

وسأل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على القيادة الحكيمة الرشيدة، وبلادنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجْزِل لهما الأجر والمثوبة على ما يبذلانه خدمة للإسلام و المسلمين.

// انتهى //

23:00ت م

0206



عرعر 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.وأكد سموه أن رؤية المملكة 2030 أدخلت على قطاع الحج والعمرة تطورات غير مسبوقة من خلال تطبيق منهجية جديدة، أساسها الانتقال من ثقافة العمل الموسمي إلى ثقافة العمل على مدار العام مما أسهم بالتطور المتسارع في منظومة الحج والعمرة وجودة الخدمات للحجاج .وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المعنية لحجاج بيت الله الحرام، وفق توجيهات القيادة الحكيمة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية , وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا التي كانت محط أنظار الجميع وإعجابهم.وسأل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على القيادة الحكيمة الرشيدة، وبلادنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجْزِل لهما الأجر والمثوبة على ما يبذلانه خدمة للإسلام و المسلمين.// انتهى //23:00ت م0206

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