السعودية | رجل أمن يحمل طفلة خلال قيام والدتها برمي الجمرة الصغرى

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رجل أمن يحمل طفلة خلال قيام والدتها برمي الجمرة الصغرى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ مكة المكرمة بادر ⁧‫رجل أمن‬⁩ علاء الزائري من قوة الطوارىء الخاصة التابعة لرئاسة أمن الدولة ومن المشاركين بخدمة ⁧‫الحجاج‬⁩؛ بإحتضان طفلة باكستانية تشعر بإعياء وأرتفاع بالحرارة خلال قيام والدتها وأسرتها برمي الجمرة الصغرى .. الطفلة حست بالأمان ونامت قريرة العين مطمئنة على كتف رجل الأمن في المشاعر المقدسة والبلد المقدس وفي الزمن والأيام المباركة .

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