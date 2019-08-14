شكرا لقرائتكم خبر عن متعجلون يودعون المشاعر بالدموع وهدايا زمزم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (المشاعر المقدسة)

غادر المتعجلون أمس (الثلاثاء) مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالدموع في طريق العودة إلى بلدانهم ومدنهم بعد رمي الجمرات الثلاث، ورصدت "الخليج 365" مغادرة الحجاج حاملين ماء زمزم وهدايا المعارف. وقال الحاج الأردني ربيع هلال من منطقة المفرق لـ "الخليج 365" أنه يغادر ضمن رحلة حج الأردن براً بعد رمي الجمرات متعجلاً وحرص كغيره من حجاج الأردن على العودة بالهدايا وعبوات ماء زمزم. أما الحاج السوداني بشير حامد فقال إنه أنه حج جوا وسيخصص اليوم التالي لشراء الهدايا وماء زمزم والسجاد فيما يغادر الحاج جمعة داود والحاج محمد أحمد من النيل الأبيض بجمهورية السودان عبر ميناء جدة الإسلامي.

وأكدت الهيئة العامة للطيران وضع خطة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية تتضمن تجهيز 14 صالة بمساحة 230 ألف متر مربع، و114 منصة لإنهاء إجراءات سفر عبر 7 آلاف رحلة جوية تقل 1.7 مليون حاج وحاجة، وإنهاء إجراءات 45 ألف حاج وحاجة يومياً ما يعادل 1800 حاج وحاجة في الساعة، 27 دقيقة هي مدة إنهاء إجراءات سفر الحاج الواحد وتصل ساعات العمل إلى ‏ 1256 ساعة عمل.