شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال شكاوى الحجاج عبر 4 وسائل.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al- تبدأ وزارة الحج اعتباراً من اليوم (الأربعاء) استقبال شكاوى الحجاج حتى 15 من شهر محرم القادم. ودعت الوزارة الحجاج من المواطنين والمقيمين ممن لديهم شكاوى وملاحظات على الخدمات التي قدمتها الشركات والمؤسسات التي عملت خلال موسم الحج إلى تقديم شكاواهم عبر 4 وسائل، تسليم الشكوى للإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل في مكة المكرمة أو أحد فروع الوزارة، إرسال برقية لمدير عام شؤون حجاج الداخل بالوزارة، أو إرسال الشكوى إلى فاكسات الوزارة (0125649913) أو (0125649912)، وإرسال خطاب الشكوى بعد توقيعه إلى البريد الإلكتروني

تبدأ وزارة الحج اعتباراً من اليوم (الأربعاء) استقبال شكاوى الحجاج حتى 15 من شهر محرم القادم. ودعت الوزارة الحجاج من المواطنين والمقيمين ممن لديهم شكاوى وملاحظات على الخدمات التي قدمتها الشركات والمؤسسات التي عملت خلال موسم الحج إلى تقديم شكاواهم عبر 4 وسائل، تسليم الشكوى للإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل في مكة المكرمة أو أحد فروع الوزارة، إرسال برقية لمدير عام شؤون حجاج الداخل بالوزارة، أو إرسال الشكوى إلى فاكسات الوزارة (0125649913) أو (0125649912)، وإرسال خطاب الشكوى بعد توقيعه إلى البريد الإلكتروني [email protected] وطلبت وزارة الحج من الشاكين إرفاق الهوية الوطنية أو الإقامة ورقم الحجز مع إرفاق أية وثائق أخرى. في سياق آخر نجحت الوزارة في تقليص جهود زمن استلام وتسليم حقائب حجاج الخارج بواقع 400 ألف ساعة عمل. واستفاد من برنامج (حج بلا حقيبة) الذي نفذته الوزارة هذا العام بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك أكثر من 500 ألف حاج من خلال 2000 رحلة طيران بواقع 600 ألف حقيبة تم نقلها مباشرة من صالات القدوم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مقار سكن الحجاج في مكة المكرمة.

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